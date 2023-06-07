"مصر للألومنيوم" تثبت أسعار منتجاتها خلال شهر يونيو الجاري
كتبت- شيرين صلاح:
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أخطرت المصنعين بتثبيت أسعار الخام خلال شهر يونيو الجاري.
وبحسب قائمة أسعار الشركة الجديدة للخام والتي حصلت مصراوي على نسخة منها، سجل سعر طن السلك نحو 99150 جنيها، وبلغ سعر طن السلندرات نحو 86 ألف جنيه، وهي نفس مستويات الأسعار خلال الشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.
وسجل سعر طن لفات الألومنيوم نحو 99500 جنيه، وسجل سعر الطن شرائح بارد نحو 102 ألف جنيه، وبلغ سعر طن لفات البارد نحو 100 ألف جنيه، وهي نفس أسعار الشهر السابق، دون إضافة 14% قيمة مضافة.
وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.
وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.
سوق مصراوى
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