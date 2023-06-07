الإحصاء: 10.9% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى دول الكوميسا إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 10.9%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%، وفقا للبيان.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

وأوضح البيان، أن ليبيا تصدرت قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، ويليها السودان 929.2 مليون دولار، ثم كينيا 355.7 مليون دولار، ثم تونس 307.5 مليون دولار، ثم جيبوتي 113.2 مليون دولار، ثم أوغندا 108.2 مليون دولار، ثم إثيوبيا 103.1 مليون دولار، ثم مدغشقر 79.9 مليون دولار، ثم رواندا 55.2 مليون دولار، وأخيراً الصومال 40.5 مليون دولار.

وجاءت الكونغو الديموقراطية على رأس قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524.5 مليون دولار، يليها السودان 504.4 مليون دولار، ثم زامبيا 313.7 مليون دولار، ثم كينيا 307.9 مليون دولار، ثم ليبيا 89.2 مليون دولار، ثم تونس 71.3 مليون دولار، ثم أوغندا 23.2 مليون دولار، ثم مالاوي 10 مليون دولار، ثم زيمبابوي 9.3 مليون دولار، وأخيراً جيبوتي 8.7 مليون دولار.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى دول الكوميسا خلال عام 2022 كالتالي:

1.المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 1.1 مليار دولار.

2.المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 782.3 مليون دولار.

3.مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج بقيمة 267.7 مليون دولار.

4.الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 208.6 مليون دولار.

5.المنتجات المعدنية بقيمة 207.6 مليون دولار.

6.الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 205.8 مليون دولار.

7.الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 198.9 مليون دولار.

8.المطاط والجلود والأخشاب 179.4 مليون دولار.

9.أجهزة علمية بقيمة 10.7 مليون دولار.



وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال عام 2022 كالتالي:

1.المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار.

2.المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار.

3.الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 144.6 مليون دولار.

4.المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار.

5.المطاط والجلود والأخشاب 18.9 مليون دولار.

6.الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

7.مصنوعات الرخام والأحجار والحزف والزجاج بقيمة 12.6 مليون دولار.

8.أجهزة علمية بقيمة 0.7 مليون دولار.

9.الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار.