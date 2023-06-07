غدا.. انطلاق دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث بمدينة نصر

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كتب- مصطفى عيد:

تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث على مدار 10 أيام، في الفترة من 8 إلى 17 يونيو بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر.

وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط بمشاركة 63 عارضا من صناع الأثاث بمدينة دمياط، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وذكر جهاز تنمية المشروعات أن إقامة المعرض في القاهرة تأتي استمرارا لخطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات، وتشجيع تلك الصناعة الوطنية، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.

ويأتي معرض "صنع في دمياط" ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط بهدف دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وإتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية من جهة أخرى، وفقا للجهاز.

وقال الجهاز إن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المجاورة زيارة المعرض وشراء أجود أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض عدد من أصحاب المشروعات من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية واللجنة النقابية بدمياط وعدد من العارضين من الجمعيات الأهلية.