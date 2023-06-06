كيف يؤثر مصنع موبايلات سامسونج الجديد على أسعار وسوق المحمول بمصر؟

كتب- علاء حجاج:

مع إعلان شركة سامسونج إنشاء مصنع للهواتف المحمولة في مدينة بني سويف على مساحة 6 آلاف متر، تتزايد فرص مصر للتحول إلى قاعدة تصنيع للموبايل في السوق الأفريقي تمهيدا للتحول لقاعدة تصديرية، بحسب مسئولين في سوق الموبايل تحدثوا لمصراوي.

وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إن مصر تتخذ خطوات قوية نحو توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأضاف غنيم أن إعلان شركة سامسونج إنشاء مصنع للموبايل في مصر يعد خطوة جادة في هذا الإطار، وسيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري في المديين المتوسط والبعيد.

ويرى غنيم أن المستهلك سيشعر بتأثير التصنيع محليا على أسعار المنتجات من أجهزة المحمول مع استقرار سعر الصرف وتوفير الحد الأدنى للطلب المحلي من أجهزة الموبايل عبر التصنيع.

ويعتقد غنيم أن مصر بها كافة المقومات المناسبة لتتحول لقاعدة لتصنيع وتصدير الموبايل في القارة الأفريقية، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الأفريقية والعربية.

وأوضح أن مصر لديها عدد من المميزات الأخرى تعضد من قوتها كقاعدة تصنيعية تتمثل في توافر الأيدي العاملة بأسعار تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتنوعة والخدمات اللوجستية.

من جانب آخر كشف مصدر بسوق المحمول عن الإعلان خلال عدة أيام عن تصنيع علامة تجارية جديدة لأجهزتها من المحمول في مصر، رافضا الكشف عن التفاصيل في الوقت الراهن، مؤكدا في الوقت ذاته أنها شركة كبيرة على المستوى الإقليمي.

من جانبه يرى محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العامة للغرف التجارية سابقا، أن إعلان شركة سامسونج إنشاء مصنع لأجهزة الموبايل في مصر سيكون له أثرا إيجابيا على سوق الموبايل في مصر.

وقال المهدي إن وجود أكثر من مصنع محلي سيدعم تراجع أسعار أجهزة الموبايل ويزيد من فرص مصر التصديرية بشرط استقرار سعر الصرف نظرا لاستيراد المصنعين مكونات الهواتف.

وأوضح أن وجود أكثر من مصنع للموبايل سيدعم تحول مصر لقاعدة تصنيعية إقليميا وظهور الصناعات المغذية للموبايل ما يدعم اكتمال البيئة المحيطة للصناعة.

كانت شركة سامسونج أعلنت الأسبوع الماضي إنشاء مصنع لأجهزة الموبايل على مساحة 6 آلاف متر في بني سويف.

فيما تقوم شركة إنفينكس الصينية بتصنيع هواتف سلسلتي SMART وHOT على خطوط إنتاج الشركة بمصنع سيكو في أسيوط والتي تمثل حوالي 80% من مبيعات إنفينكس في السوق المصري.

كما أنشأت شركة سامسونج مصنعا لأجهزة الحاسبات اللوحية في مجمعها الصناعي بمدينة بني سويف باستثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه.

كذلك أعلنت شركة أوبو العام الماضي توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات لإنشاء مصنع للموبايل في مصر، وكذلك شركة فيفو الصينية، فيما تعمل شركة نوكيا على تصنيع مجموعة من أجهزتها الذكية في السوق المصري بالتعاون مع شركة اتصال.