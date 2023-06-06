سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1567 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2014 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بانخفاض 1.87 دولار، وبنسبة 0.1% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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