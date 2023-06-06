تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 6 يونيو

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الثلاثاء نحو 2684 جنيها بارتفاع 29 جنيها عن أمس، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2705 جنيها بزيادة 21 جنيها عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2367 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2029 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 18936 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت الشهر الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.