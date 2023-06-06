إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع زيت الذرة وهبوط الأرز.. والذهب يعوض خسارته

03:18 م الثلاثاء 06 يونيو 2023
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع زيت الذرة وهبوط الأرز.. والذهب يعوض خسارته

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الجمبري وتراجع المكرونة.. سعر السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور

انخفاض أسعار الأرز وارتفاع زيت الذرة في الأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار أسعار زيت الذرة أسعار الأرز الدواجن أسعار البيض

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market