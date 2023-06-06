خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع زيت الذرة وهبوط الأرز.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الجمبري وتراجع المكرونة.. سعر السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور

انخفاض أسعار الأرز وارتفاع زيت الذرة في الأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات