مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.84% إلى مستوى 17491 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.54%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 255.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 159.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 96.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.63% إلى مستوى 17345 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.