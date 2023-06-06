انطلاق "القمة السنوية لأسواق المال" الثلاثاء المقبل

كتبت- منال المصري:

تنطلق القمة السنوية لأسواق المال يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان "قطار الطروحات ينطلق" والتي تركز على برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وتناقش القمة، بحسب بيان من الشركة المنظمة "ميديا أفنيو" اليوم، الإجراءات التنفيذية لتفعيل وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وإبراز دور برنامج الطروحات الحكومية في معالجة الوضع الحالي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

كما ستناقش القمة تأثير البرنامج على نشاط الأطراف الرئيسية لسوق المال من متداولين ووسطاء وبنوك استثمار ومقدمي الاستشارات المالية والقانونية والذين يفترض أن يكون لهم دور مهم فيه.

وتستهدف القمة توضيح آليات التنسيق بين الجهات المتعددة التي لها علاقة بالبرنامج، من جهات مالكة خاصة وزارة المالية، وصندوق مصر السيادي الذي يلعب دورًا أساسيًا في عملية الترويج، ومجلس الوزراء الذي يسن السياسات المتعلقة، والدور الذي تقوم به وحدة الطروحات في مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وسيحظى صندوق مصر السيادى بمساحة مهمة في المؤتمر للحديث عن دوره في تعظيم العائد على أصول الدولة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالطروحات التي يقودها في سوق المال خلال الفترة المقبلة وعمليات الترويج الخارجية التي يتولاها حاليًا بهدف جذب استثمارات أجنبية، بحسب البيان.

وسيتحدث مسؤولو القطاع المالي غير المصرفي وبخاصة شركات الإقراض عن فرص النمو المنتظرة والدور المتزايد للتكنولوجيا المالية فى توسيع القطاع وزيادة معدلات الشمول المالي وتوليد الأرباح، بحسب البيان.