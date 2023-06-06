الإحصاء: 14.4% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر إلى أنجولا في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى أنجولا في عام 2022 بنسبة 14.4% مقارنة بصادرات عام 2012، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وفقا للبيان، سجلت صادرات مصر إلى أنجولا في عام 2022 نحو 22.9 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار خلال عام 2021.

وسجلت قيمة واردات مصر من أنجولا نحو 96.3 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 329.5 ألف دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض 70.8%.

وأوضح بيان الإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا لتسجل 23 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 20.4 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 13.1%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى أنجولا خلال عام 2022 كالتالي:

1.منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 7.3 مليون دولار.

2.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.6 مليون دولار.

3.مواد للدباغة بقيمة 1.4 مليون دولار.

4.ورق بقيمة 1.3 مليون دولار.

5.مطاط ومصنوعاته بقيمة 914.4 ألف دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أنجولا خلال عام 2022 كالتالي:

1.مراجل وآلات بقيمة 66.3 ألف دولار.

2.آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.5 ألف دولار.

3.أثاث بقيمة 1.5 ألف دولار.

4.مواد نسيجية بقيمة 364 دولار.

5.لعب أطفال بقيمة 253 دولار.