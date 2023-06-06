الاتحاد الدولي للاتصالات: القضايا الرقمية أولوية ملحة بأجندات الحكومات

كتب- علاء حجاج:

قالت دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن القضايا الرقمية أصبحت أولوية ملحة بأجندات حكومات دول العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مارتن على هامش المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام".

وأوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق أمس الاثنين وثيقة العهد الرقمي، وشدد من خلالها على أهمية إطلاق مستقبل رقمي يوفر فرصا متكافئة للجميع.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي، إن مصر تعد عضوا فعالا في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ أكثر من 50 عاما، وتلعب دورا محوريا في وضع الأطر التنظيمية للقطاع، وحريصون على التعاون مع الدول الأعضاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر طلعت أن الدورة الثانية من المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات يسلط الضوء على مفاهيم العدالة الرقمية وملف الاستدامة وعلاقته بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي ومخاطره.

وأضاف أنه سيتم استعراض تجربة مصر في سد الفجوة الرقمية من خلال مبادرة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، فضلا عن دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيلة لكسب المعارف.