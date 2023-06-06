شعبة الدواجن: تراجع جديد بأسعار العلف خلال الأسبوع الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار العلف تراجعا جديدا خلال الأسبوع الجاري بين ألف جنيه و1800 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كانت أسعار خامات العلف تراجعت الأسبوع الماضي بين ألف و3 آلاف جنيه للطن.

وأضاف السيد أن سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" هبط إلى بين 22 و23 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري مقابل سعر يتراوح بين 23800 جنيه و24 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد تراجع أسعار مكونات الأعلاف إلى وفرة المعروض وتراجع الطلب على الشراء.

وانخفض سعر طن الذرة الصفراء في البورصة السلعية الأسبوع الجاري إلى بين 11800 جنيه و12 ألف جنيه مقابل سعر يتراوح بين 12600 و12800 جنيه، حسبما ذكر رئيس الشعبة، لمصراوي.

بينما استقر سعر طن الفول الصويا عند نفس مستويات الأسبوع الماضي، ليسجل الطن بين 35 و36 ألف جنيه، وفقا لقول السيد.

وشهدت أسعار خامات العلف ارتفاعات متتالية وقياسية خلال الأشهر الماضية، نتيجة أزمة تكدس كميات كبيرة منها بالموانئ بما أدى إلى نقص المعروض بالأسواق، واشتكى مربو الدواجن خلال الأشهر الماضية من أزمة العلف قبل أن تبدأ الحكومة في ديسمبر الماضي بالإفراج المتتابع عن الكميات المحجوزة منه.

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