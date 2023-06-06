ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي وورق العنب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا والفلفل الحامي والبامية والملوخية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 4.25 و5.75 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 18 و24 جنيها، بانخفاض جنيهين.

ورق العنب البناتي بين 14 و22 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 14 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 15 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.