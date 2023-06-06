إغلاق الاكتتاب بصندوق الاستثمار في الذهب "جولد az" بعد تغطية 15 مرة

القاهرة - مصراوي:

قررت شركتا أزيموت مصر وإيفولف القابضة للاستثمار، غلق باب الاكتتاب الأولي- قبل الموعد المحدد- لصندوق "جولد az" بعد تغطية تخطت 15 مرة.

ووفقا لبيان من شركة أزيموت مصر، اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الاكتتاب الأولي 152.8 مليون جنيه وبتغطية تعدت 15 مرة وعدد مستثمرين تجاوز 7 آلاف مستثمر.

كانت هيئة الرقابة المالية وافقت- ولأول مرة في مصر- على إصدار أول صندوق للمعادن النفيسة والشريحة الأولى منه "جولد az" ممهدة الطريق لإضافة فئة جديدة من الأصول إلى سوق المال وتنويع الخيارات أمام المستثمرين لتوظيف المدخرات والاستثمارات الخاصة بهم.

وسيبدأ الصندوق في تلقي طلبات الشراء والاسترداد بشكل مستمر مرتين أسبوعيًا (يومي الاثنين والخميس) من خلال ذات جهات التلقي.

ويهدف صندوق "جولد az" إلى تعزيز وصوله إلى كافة أنحاء مصر وفئات الشعب المصري من خلال إشراك شركاء توزيع جدد، وفقا للبيان.