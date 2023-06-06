البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.53% إلى مستوى 17436 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.43%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.15%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.63% إلى مستوى 17345 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.