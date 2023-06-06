إعلان

BBC

مصر الجديدة للإسكان: لم نتلقَ أي عروض استحواذ رسمية على أسهم الشركة

10:20 ص الثلاثاء 06 يونيو 2023
مصر الجديدة للإسكان: لم نتلقَ أي عروض استحواذ رسمية على أسهم الشركة

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها لم تتلق أي عروض رسمية، للاستحواذ على حصة أغلبية من الشركة.

كانت وسائل إعلام نقلت يوم الاثنين، أن شركة سعودية تسعى للاستحواذ على حصة تبلغ 70% من شركة مصر الجديدة للإسكان، مقابل 400 مليون دولار.

بينما قالت الشركة في بيانها: "لم نتلقَ أي عروض رسمية بهذا الشأن حتى تاريخه".

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد، الحكومية والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نحو 72.3% من أسهم مصر الجديدة للإسكان مع مساهمات ضئيلة لشركتين تابعتين، وفقا لبيانات الشركة.

سوق مصراوى

شركة مصر الجديدة للإسكان الشركة القابضة للتشييد البورصة أسهم مصر الجديدة للإسكان

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

** الأرصاد: عاصفة ترابية جديدة وأمطار رعدية بداية من هذا اليوم