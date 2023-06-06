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تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

10:13 ص الثلاثاء 06 يونيو 2023
تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1563 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2345 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2680 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1958 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) ، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض 3.4 دولار، وبنسبة 0.17% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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