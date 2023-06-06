مصر وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال تنظيم الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC، بحسب بيان من وزارة الاتصالات.

وقع مذكرة التفاهم المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وروزن روسل رئيسة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية.

جاء توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR-23 أمس الاثنين الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفه مصر خلال الفترة من 5 حتى 8 يونيو بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 700 من منظمي الاتصالات وواضعي السياسات وممثلي الصناعة من أكثر من 100 دولة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تنظيم الاتصالات وحوكمة الأسواق.

وتضمنت الاتفاقية عددًا من أطر وآليات التعاون المشترك في مجالات إدارة الطيف الترددي وتعظيم عوائده، ونشر وإتاحة خدمات الاتصالات بالمناطق النائية، وتوعية وحماية مستخدمي الاتصالات، وتأمين الشبكات، بالإضافة إلى العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات التكنولوجية، وفقا للبيان.

وعقد وزير الاتصالات اجتماعا مع رئيسة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية والوفد المرافق لها؛ تم خلاله مناقشة آليات دفع التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وما يستجد به من تكنولوجيات.

كما التقى الوزير مع هيروشى يوشيدا نائب وزير الاتصالات والشئون الداخلية باليابان؛ حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش اللقاء آليات تفعيل التعاون بين مصر واليابان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر في أبريل الماضي، خاصة المتعلقة بالتقنيات الحديثة لاسيما الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، ومراكز البيانات، ومراكز التعهيد، و تكنولوجيات الجيل الخامس والسادس.