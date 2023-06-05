مشاريع جديدة.. المصرية للاتصالات: التليفون الأرضي هيبقى أهم الفترة الجاية

القاهرة- مصراوي:

قال محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن وجود الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت الثابت على نفس "السيستم الحديث" سيتيح للشركة خلال الفترة المقبلة إصدار منتجات تمكن العميل من استخدامها على جميع مستويات الخدمة.

وأضاف أبو طالب، في مداخلة مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر، أمس، أن هناك مشروعات سيتم الإعلان عنها في عام 2024 سيكون للتليفون الأرضي دور مهم فيها.

وتابع: "الفترة الجاية التكنولوجيا بتتقدم.. والتليفون الأرضي بغض النظر عن الإفصاح عن مشاريع جاية في 2024.. إحنا كلها خطوات لحتة معينة.. التليفون الأرضي مهم جدا والفترة الجاية هيبقى أهم".

وقال إنه بتطبيق نظام مسبق الدفع ونقل نظام التليفون الأرضي على السيستم الجديد يمكن للعملاء متابعة استهلاكهم على الخط الأرضي عبر تطبيق "ماي وي" وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك في نظام الفاتورة.

كانت مصادر قالت لمصراوي، في بداية مايو الماضي، إن الشركة المصرية للاتصالات بدأت في تحويل بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الباقات المدفوعة مقدما بدلا من الفاتورة.

وقالت المصادر إن عملية التحويل تحدث بشكل جزئي في الفترة الحالية تمهيدا لتعميمها.

وتتنوع الباقات المدفوعة مقدما لخطوط الأرضي ما بين 20 وحتى 65 جنيها، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك ربع السنوية.

وقال أبو طالب إنه تم إرسال رسائل لنحو 2 مليون عميل لإعلامهم بتحويلهم إلى النظام المدفوع مقدما للخط الأرضي بالفعل من أصل 11 مليون عميل، وهم يدفعون 60 جنيها مسبقا والتي تتيح باقة عندما تنتهي يمكنه الشحن بباقات إضافية يستطيع اختيارها وبالتالي التحكم في استهلاكه.