المصرية للاتصالات تكشف تفاصيل تحويل عملاء الخط الأرضي للنظام مسبق الدفع

القاهرة- مصراوي:

قال محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن النظام مسبق الدفع لخطوط الهاتف الأرضي تأتي في إطار عمل الشركة على توحيد نظام الدفع ونقل جميع الخدمات على النظام الحديث للشركة في إطار العمل على تقديم الخدمات المتكاملة.

وأضاف أبو طالب، في مداخلة مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر، أمس، أن نقل الهاتف الأرضي على النظام الحديث وتفعيل النظام مسبق الدفع يحقق بعض الفوائد للعملاء منها التحكم في استهلاكهم وتفادي صدمة الخط المفتوح، كما يتيح ذلك للشركة مرونة لتقديم الخدمات المتكاملة بين خدمات الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت الثابت.

وأوضح أنه تم إرسال رسائل لنحو 2 مليون عميل لإعلامهم بتحويلهم إلى النظام المدفوع مقدما للخط الأرضي بالفعل من أصل 11 مليون عميل، وهم يدفعون 60 جنيها مسبقا والتي تتيح باقة عندما تنتهي يمكنه الشحن بباقات إضافية يستطيع اختيارها وبالتالي التحكم في استهلاكه.

كانت مصادر قالت لمصراوي، في بداية مايو الماضي، إن الشركة المصرية للاتصالات بدأت في تحويل بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الباقات المدفوعة مقدما بدلا من الفاتورة.

وقالت المصادر إن عملية التحويل تحدث بشكل جزئي في الفترة الحالية تمهيدا لتعميمها.

وتتنوع الباقات المدفوعة مقدما لخطوط الأرضي ما بين 20 وحتى 65 جنيها، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك ربع السنوية.

وقال أبو طالب إنه بتطبيق نظام مسبق الدفع ونقل نظام التليفون الأرضي على السيستم الجديد يمكن للعملاء متابعة استهلاكهم على الخط الأرضي عبر تطبيق "ماي وي" وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك في نظام الفاتورة.

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