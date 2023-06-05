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تعرف على موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو

03:12 م الإثنين 05 يونيو 2023
تعرف على موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو

نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي

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كتبت- دينا خالد:

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف المبالغ الشهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، يوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نحو 5.2 مليون أسرة، ويبدأ الصرف في يوم 15 من كل شهر.

ويبلغ متوسط قيمة الدعم النقدي نحو 625 جنيها للأسرة المستفيدة من برنامج تكافل، وذلك بعد الزيادة الأخيرة.

كانت الحكومة أعلنت زيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر أبريل الماضي، وذلك بعد توجيهات رئاسية بإقرار حزمة لتحسين دخول المواطنين للمساعدة في مواجهة الموجة التضخمية الحالية والتي تشهد معدلات التضخم خلالها مستويات قياسية في السنوات الخمسة الأخيرة.

ويحصل مستفيدو "كرامة" من المسنين وذوي الهمم على نحو 562.5 جنيه.

ويحصل مستفيدو "كرامة" من الأيتام على 437.5 جنيه.

ويتم صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن طريق بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يُتاح من خلالها الصرف من خلال ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلي من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

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وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

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