مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.63% إلى مستوى 17345 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.04%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.28%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 119.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 107.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.9 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.44% إلى مستوى 17455 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات المايوه للنساء لصيف 2023 يبدأ من 250 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للقضاء على الناموس والحشرات في الصيف تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للسباحة تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
-
أفضل عربة أطفال وأسعارهاتفاصيل
-
أقوي منتجات للقضاء على الصراصير والنمل والبق يبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع حافظات الملابس والأغطية الشتوية 2023 بأسعار تبدأ من 39تفاصيل
فيديو قد يعجبك: