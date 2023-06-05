انخفاض أسعار العدس والجبن الأبيض وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ والفول المعبأ والعدس المعبأ وزيت الذرة والدواجن الطازجة والجبن الأبيض واللبن السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والأرز السائب والفول السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.48 جنيه، بانخفاض 1.3 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.29 جنيه، بانخفاض 1.99 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.79 جنيه، بانخفاض 48 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.98 جنيه، بانخفاض 84 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.07 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.34 جنيه، بارتفاع 24 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.88 جنيه، بانخفاض 2.71 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.43 جنيه، بانخفاض 2.57 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.19 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.6 جنيه، بارتفاع 4.44 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 85.01 جنيه، بانخفاض 1.29 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.13 جنيه، بارتفاع 1.13 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.98 جنيه، بارتفاع 1.95 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 93.17 جنيه، بانخفاض 1.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 179.39 جنيه، بانخفاض 30 قرشا.

لتر اللبن السائب: 19.52 جنيه، بانخفاض 1.19 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.08 جنيه، بارتفاع 54 قرشا.