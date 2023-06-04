التضامن: اختيار 114 مشرفًا لخدمة 5250 من حجاج الجمعيات الأهلية

كتبت- دينا خالد:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم اختيار 114 من بين 500 راغب في الإشراف على حجاج الجمعيات لموسم الحج هذا العام، وذلك بعد الخضوع للاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية.

وأضافت القباج، في بيان من وزارة التضامن اليوم الأحد، أن الـ 114 مشرفا الذين اجتازوا هذه الاختبارات سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف لتأهيلهم وتزويدهم بكل القدرات اللازمة لأداء موسم حج متميز كما تعود الحجيج من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت القباج، أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا.

وأوضحت أن الاستعداد لموسم الحج الجمعيات الأهلية بدأ مبكرا بالتحضيرات اللازمة وحجز أفضل الفنادق والتأكد على وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات.

وأشارت القباج إلى إنه تم التعاون مع الوزارات المختلفة المعنية، حيث تم تخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة لتوفير أفضل خدمة صحية.

وأكدت أن موسم الحج يشهد تمثيلا لدار الإفتاء، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الأوقاف والذي يعد استمرارًا للأعوام الماضية، حيث تتم استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج يقدمون كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن خلال أداء الشعائر.