"راية لخدمات الاتصالات" تفتتح موقعها الثاني في السعودية
كتب- علاء حجاج:
أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، افتتاح موقعها الثاني في السعودية بمدينة الرياض، بالإضافة إلى موقعها الأول في منطقة الخبر، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم نشرته البورصة المصرية على موقعها.
وقال أحمد أبو العز، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إن افتتاح فرع جديد بالرياض يعزز من توسعات الشركة بالسعودية، ويأتي لتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أبو العز: "يستضيف الموقع الجديد للشركة، المنشأة التشغيلية المتكاملة بطاقة استيعابية تلائم مستهدفات النمو والتوسع الاستراتيجي وخطط الشركة لاستقطاب، وتأهيل، وتوظيف 1500 كادر بشري وطني مؤهل من الشباب السعودي من الجنسين خلال السنة الجارية".
وذكرت الشركة أن افتتاح الموقع الثاني في السعودية يمثل مرحلة هامة في استراتيجية نموها، يتيح للشركة تلبية الطلب المتزايد على خدماتها في المملكة العربية السعودية.
وتعمل شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات كمقدمة لخدمة العملاء والدعم الفني والخدمات العالمية لشركات فورتشن 1000 في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وفقا للموقع.
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