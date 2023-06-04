فوري تجدد التعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات النقدية بمصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة فوري، العاملة بمجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، تجديد اتفاقية الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتزويد البرنامج بحلول فوري المالية لتقديم المساعدات النقدية في كافة أنحاء مصر، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم.

وبحسب البيان، بدأت الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي وشركة فوري عام 2016، ومكنت البرنامج من دعم المجتمعات والأفراد لصرف المساعدات النقدية بشكل آمن، من خلال قسائم الرسائل القصيرة (SMS Vouchers)، وبطاقات الصرف الذكية، وذلك عبر أكثر من 310 آلاف ماكينة فوري.

وتعد المساعدات النقدية أمرًا بالغ الأهمية في حالات الطوارئ المفاجئة، مما يعزز قدرة البرنامج على الانتقال بسرعة من الدعم الغذائي إلى الدعم المالي عبر قنوات سريعة، وهو ما تجلى بشكل واضح في ظل الأزمة السودانية الأخيرة والمستمرة، وفقا للبيان

ويعتبر برنامج الأغذية العالمي هو أول وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدات المالية للأشخاص الفارين من السودان لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ووفقا للبيان، تم التوسع في منصة المساعدات النقدية، التي أسسها برنامج الأغذية العالمي لتقديم خدمات نقدية موحدة ومتعددة الأغراض، لجميع الوكالات التابعة للأمم المتحدة، مما يسمح لها ضمان تسهيل عملية صرف المساعدات الضرورية للفئات المستحقة بشكل آمن وسريع وفي الوقت المناسب، وهذا من شأنه تقليل تكاليف إجراء المعاملات، وزيادة الفوائد العائدة ليس فقط على الأشخاص من مستحقي الدعم، ولكن أيضًا على كافة المجتمعات المحلية والأسواق.

وقال "برافين اجراوال" ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، إنه من خلال التكنولوجيا سيتم تعزيز وتأمين الدعم المالي لجميع الفئات.

وأضاف أن الشراكة مع فوري تدعم تغيير قواعد اللعبة، ليس فقط بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن أيضًا للدولة المصرية ولجميع الشركاء في الأمم المتحدة الذين لديهم الآن وسيلة للوصول على الفور إلى الفئات المستحقة.

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع "فوري" طور المنصة على مدار ست سنوات وخدمت الآلاف من الفئات المستحقة في إطار البرامج المختلفة لبرنامج الأغذية العالمي.