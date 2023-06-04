تقرير: التليفون الأرضي في مصر يفقد 680 ألف مشترك خلال مارس

كتب- علاء حجاج:

أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تراجع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنحو 680 ألف مشترك بنسبة 5.5% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير، حيث بلغ عدد مشتركي خدمة الهاتف الثابت 11.68 مليون مشترك في مارس مقابل 12.36 مليون مشترك في فبراير الماضي.

وكشف تقرير وزارة الاتصالات عن زيادة في إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بنحو 600 ألف مستخدم خلال مارس الماضي، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مارس نحو 83.74 مليون مستخدم، مقابل 83.1 مليون مستخدم في فبراير الماضي.

وزاد عدد مستخدمي الإنترنت الثابت بنسبة 0.76% خلال شهر مارس الماضي مقابل شهر فبراير.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الثابت في مارس ليسجل 11.32 مليون مستخدم مقابل 11.24 مليون مستخدم في فبراير.

كما أظهر التقرير زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول بنسبة 0.56% خلال شهر مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات، زاد عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول ليصل الى 69.9 مليون مستخدم مقابل 69.4 مليون مستخدم في فبراير الماضي.

وأظهر التقرير تراجعا في عدد مستخدمي الإنترنت عبر الـ USB Modem بنسبة بلغت 0.74%، حيث انخفض عدد المستخدمين من 2.54 مليون مستخدم في فبراير إلى 2.52 مليون مستخدم في مارس الماضي.

من جانب آخر، أظهر التقرير نموا في عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 2% خلال شهر مارس الماضي مقابل شهر فبراير.

وبلغ إجمالي مشتركي الهاتف المحمول نحو 102.7 مليون مشترك في مارس الماضي مقابل 100.5 مليون مشترك في فبراير الماضي.