جوجل تخطر مستخدميها في مصر بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها
كتب- علاء حجاج:
أخطرت شركة جوجل مستخدميها في رسالة إلكترونية ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارا من 1 يوليو.
وقالت الشركة: "امتثالا للقوانين المحلية في مصر، بدءا من 1 يوليو 2023، سنبدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية ما لم يكن لدينا رقم السجل الضريبي الخاص بك".
وتقدم جوجل مجموعة كبيرة من الخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك: يوتيوب بريميم ويوتيوب ميوزك وجوجل بلاي باس وجوجل وان.
وقالت جوجل في مدونتها، إنه عند ضبط حسابات الفوترة يتم إعداد الحسابات تلقائيا على نوع "نشاط تجاري" للحسابات الجديدة وذلك للمستخدمين المقيمين في أمريكا الشمالية أو البرازيل أو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء روسيا)، بما في ذلك سويسرا والنرويج وليختنشتاين.
وأضافت أن الحسابات التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الذاتي لضريبة القيمة المضافة ودفعها.
أما الحسابات الفردية، فتُضيف جوجل تلقائيًا ضريبة القيمة المضافة إلى فواتير الخدمات، وفقا للشركة.
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