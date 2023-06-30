سعر الذهب اليوم يتراجع 30 جنيها ببداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات مقارنة بمستوى أسعار أمس، وفقا لقول نادي نجيب نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وانخفض سعر الجرام 30 جنيها للذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 1513 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1946 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2270 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1895 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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