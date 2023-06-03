خطط لافتتاح 7 مصانع غزل تابعة لقطاع الأعمال العام المقبل بعد التطوير

كتبت- شيماء حفظي:

تخطط وزارة قطاع الأعمال العام لافتتاح 7 مصانع مطورة خلال العام المقبل، ضمن قطاع الغزل والنسيج الجاري تطويره حاليا.

وقال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن خريطة افتتاح عدد من المصانع الغزل والنسيج خلال 2024، تتضمن افتتاح مصنع غزل 1، ومصنع غزل 6، ومصنعين للنسيج بالمحلة، فضلا عن مصنع بكفر الدوار، ومصنع الجينز بدمياط، وكذلك مصنع حلوان.

وأضاف عصمت، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، أن معظم المصانع التي يتضمنها مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج الجاري تنفيذه سيتم البدء في تشغيلها العام المقبل.

وأوضح أن تحديد موعد افتتاح المصانع يتوقف على توريد الماكينات والمرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية، وكذلك عمليات تصنيع تلك الماكينات وفقا للمواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تتراوح حاليا ما بين 30-31 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة التطوير شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات سعر الصرف والتي أثرت على تكلفة الإنشاءات والتي تمثل 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، فيما سيتم حساب التكلفة النهائية مع انتهاء المشروع، خاصة وأن جزءًا من التمويل هو قرض بقيمة تقترب من 600 مليون يورو، يتم تحويلها إلى الجنيه.