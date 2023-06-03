وزير التجارة يتفقد مصانع بيراميدز وكابسي وإنتاج الغازات بجنوب بورسعيد

كتبت- شيرين صلاح:

تفقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية بهذه المصانع، ورافقه في الجولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.

وتفقد الوزير مصنع بيراميدز، والذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وخلال الجولة، اطلع على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل المصنع، حيث أشاد الوزير بمستوى العمل والإنتاج، حيث يعد المصنع من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكد سمير أن المصنع يسهم في دعم الاقتصاد المصري وفتح أسواق للمنتجات المصرية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يقوم بالتصدير لدول فلسطين والمغرب وليبيا وغيرها من الدول.

وقال وزير الصناعة إن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا خاصة أن المصنع في أقل من 3 أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لكاوتش السيارات، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وأوضح الوزير أن مصنع بيراميدز أنشىء بحجم استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه، ويوفر نحو 1500 فرصة عمل ستزيد لنحو 3800 فرصة عمل بعد الانتهاء من التوسعات الجارية، ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع أنواعه.

كما تفقد الوزير مصنع كابسي بجنوب بورسعيد، والذي يحتل المرتبة التاسعة عالميا في مجال الدهانات، ويصدر للعديد من دول أوروبا والشرق الأوسط، فضلا عن تشغيل الآلاف من أبناء بورسعيد داخل المصنع.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة، حيث وصلت الأعمال الإنشائية بالمصنع لمراحل متقدمة.

وأشار الوزير إلى أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، كما سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية.

كما شملت الجولة تفقد مصنع أفينا للأدوات الكهربائية والذي يقوم بتصنيع العديد من المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وكذلك إضاءات الليد وغيرها من المنتجات.

وأضاف سمير أن المصنع يعمل على التوسع وإدخال خطوط إنتاج جديدة وماكينات حديثة موفرة للطاقة تجمع بين التكنولوجيا والاعتماد على العنصر البشري، ويتراوح المكون المحلي في منتجات الشركة بين 70 إلى 90%، كما يقوم المصنع بالتصدير لعدد من الدول العربية والأفريقية تشمل الأردن والسعودية والإمارات واليمن والعراق.