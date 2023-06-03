المواد الغذائية: إحدى الشركات رفعت سعر البن 10% بعد قانون "رسم التنمية"



كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن إحدى شركات البن رفعت الأسعار بنحو 10% مرة واحدة، رغم أنها لم تقم باستيراد أو شراء أي شيء من الخارج، بحسب بيان من الشعبة اليوم السبت.

كان مجلس النواب وافق منذ أيام على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي تضمن بندا جديدا بفرض الرسم على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، ومن بينها البن المحمص والشيكولاتة.

وأعلن حازم المنوفي رفض الشعبة للممارسات التي يتعامل بها بعض منتجي البن، في هذه المرحلة التي يمر بها العالم من أزمة اقتصادية.



وأضاف المنوفي أنه من منطلق الأمانة والأخلاق أن لا يتم رفع أسعار البضائع الموجودة بالمخازن، وأن يتتم زيادة السعر على ما سيتم استيراده بعد صدور القرار الحكومي برفع الأسعار.