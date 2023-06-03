ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لموظفي الحكومة



كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو لموظفي الحكومة خلال الفترة من الأحد 18 يونيو وحتى الخميس 22 يونيو الجاري.

قال الوزير إنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر مايو أيام 7 و8 و11 يونيو.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في بيان سابق للوزارة الشهر الماضي، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضاف أن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي تبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.