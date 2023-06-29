بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1533 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1971 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1895 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 11.5 دولار بنسبة 0.61%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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