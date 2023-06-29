هل زاد الإقبال على شراء الذهب في موسم الزفاف والخطوبة؟

كتبت- شيرين صلاح:

يشهد سوق الذهب بمصر حالة من الهدوء بحركتي البيع والشراء في عيد الأضحى، على الرغم من أنه موسم الزفاف والخطوبات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأوضح نجيب، أن السوق شهد حالة من الإقبال على الشراء خلال الأيام الماضية مع انخفاض سعر الذهب بالسوق المحلي.

وكانت أسعار الذهب بمصر شهدت تراجعا كبيرا ليسجل سعر الجرام 2200 جنيه -أقل مستوى في شهري ونصف منذ بداية العام الجاري-، قبل أن يعاود الارتفاع التدريجي مع زيادة الإقبال على الشراء.

وذكر نجيب أن حالة الإقبال كانت على السبائك الذهبية والمشغولات خلال الأيام الماضية.

وبحسب نجيب، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الخميس نحو 2300 جنيه بالسوق المحلي.

وعن توقعات الأسعار بمصر خلال الفترة المقبلة، توقع نجيب حدوث مزيد من الارتفاع التدريجي مع زيادة الإقبال على الشراء، وخاصة في حين أن سعر الجرام لايزال مناسب للشراء.