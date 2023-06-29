في عيد اللحمة.. لماذا ترتفع أسعار الدواجن بالأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا بحوالي 3 جنيهات للكيلو الواحد خلال عيد الأضحى، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأوضح السيد، أن ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام دفعت الزبائن لزيادة الإقبال على شراء الدواجن قبل عيد الأضحى، على عكس ما يحدث كل عام حيث عادة ما تنخفض أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى.

وشهد أسعار اللحوم هذا العام ارتفاعا كبيرا نتيجة أزمة نقص وزيادة سعر الأعلاف مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، لتتراوح حاليا بين 350 جنيها و400 جنيه، وفقا لقول هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن ارتفع بالمزارع إلى 70 جنيها مقابل 67 جنيها، لتباع بالأسواق بسعر يصل إلى 76 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 73 و75 جنيها، قبل الزيادة، على حسب المنطقة.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن متوسط أسعار البيض سجلت بالمزرعة بين 110 جنيهات و112 جنيها، لتبياع بالأسواق بنحو 115 جنيها.

ويتراوح متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" بين 22800 جنيه و23 ألف جنيه، ويصل متوسط سعر طن الذرة الصفراء بنحو 11 ألف جنيه، ويصل سعر طن الفول الصويا إلى نحو 34 ألف جنيه، عند نفس مستويات الأسبوع الماضي، وفقا لقول السيد.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن متوسط سعر الكتكوت بالمزرعة سجل 7 جنيهات، عند نفس مستوياته الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كرتونة البيض يباع بالأسواق بنحو 115 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.