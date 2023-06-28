هل تعود بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX للحياة من جديد؟

القاهرة- مصراوي:

تعمل شركة FTX، المسؤولة عن بورصة العملات المشفرة المنهارة مؤخرا التي تحمل نفس الاسم على إحياء البورصة من جديد وإعادة تشغيلها بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة جون راي لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء ونقلته عنها وكالة رويترز.

وقال راي، وفقًا لتقرير الصحيفة، إن الشركة "بدأت عملية حث الأطراف المهتمة على إعادة تشغيل بورصة FTX.com".

وأضاف التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن شركة التشفير المنهارة تجري محادثات مع مستثمرين حول دعم إعادة تشغيل محتملة لبورصة FTX.com من خلال هياكل مثل مشروع مشترك.

كانت FTX تقدمت في نوفمبر الماضي بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة بعد انهيارها المذهل الذي تسبب في حدوث رعشات في صناعة الأصول الرقمية، بحسب رويترز.

وفي الأيام التي سبقت الانهيار، سحب عملاء بورصة العملات المشفرة التي كان يقودها رئيس الشركة سام بانكمان فريد مليارات الدولارات، مما أدى إلى إعاقة سيولة الشركة. كما تعثرت صفقة إنقاذ مع منصة تداول منافسة "بينانس"، مما عجل بأكبر انهيار في سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

كانت الصناعة منذ ذلك الحين تترنح وسط تدقيق المنظمين العالميين، بينما يواجه بانكمان فريد مؤسس FTX دعوى جنائية من قبل الحكومة الأمريكية بتهمة الاحتيال المزعوم.