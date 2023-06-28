خريطة الأسعار: استقرار الحديد والأرز واللحوم.. والذهب يحافظ على صعوده

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوياتها أمس، كما استقرت أسعار اللحوم والأرز والزيت والجبن، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات وذلك بعد ارتفاعه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

116 جنيها لطبق البلدي.. أسعار البيض بالمزرعة في أول أيام العيد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

95 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفاكهة في أول يوم العيد بسوق العبور

أسعار اللحوم والأرز والزيت والجبن في الأسواق اليوم الأربعاء

بعد صعوده.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات؟