البنك الأهلي يتيح سحب النقود والمعاشات من ماكينات POS في إجازة العيد

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري استمرار خدمة السحب النقدي وصرف المعاشات من ماكينات نقاط البيع POS التابعة له في محطات البنزين والسوبر ماركت لعملائه الذين يحملون بطاقات الخصم المباشر ومسبقة الدفع المصدرة من البنوك المحلية، خلال إجازة البنوك في عيد الأضحى، وذلك ضمن خدمة تحت اسم "كاش أواي".

وتأتي هذه الخدمة المقدمة من البنك الأهلي لتخفيف الضغط على استخدام ماكينات الصراف الآلي التي تشهد زحاما شديدا من العملاء خلال أيام الإجازات وما قبلها بما يؤدي إلى زيادة الأعطال.

ويقدم البنك الأهلي خدمة السحب النقدي وصرف المعاشات في بعض المحطات والسوبر ماركت في 26 محافظة وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط، والبحيرة، وأسوان، والأٌقصر، والبحر الأحمر والدقهلية والسويس والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية، والمنوفية والمنيا والوادي الجديد وبني سويف وبورسعيد وجنوب سيناء، ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ ومطروح.

وأعلن البنك على موقعه الإلكتروني أماكن محطات الوقود أو محلات السوبر ماركت المتوفر فيها ماكينات POS التابعة له في المحافظات المذكورة من أجل تسهيل معرفة أقرب مكان يمكن السحب منه على العملاء

وأشار البنك إلى أن عمليات السحب من خلال هذه الماكينات تخضع لحدود السحب النقدي بحسب ما يقرره كل بنك واختلاف نوع البطاقة، موضحا أن عمليات السحب تتم مجانا دون أي رسوم إضافية.