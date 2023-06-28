213.9 مليون جنيه حصيلة جمارك دخان القاهرة في يونيو من الرسوم والضرائب

كتب- مصطفى عيد:

قالت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو الجاري بلغ حوالي 213 مليونا و925 ألف جنيه.

وأضافت أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو 2023 وصل إلى نحو 11 مليونا و586 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 112 ألف جنيه.

وذكرت المصلحة أن إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة سجلت 196 مليونا و358 ألف جنيه، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة سجلت 2 مليون و492 ألف جنيه.

كما بلغ إجمالي والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة مليونا و561 ألف جنيه، وإجمالي رسوم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 2 مليون و100 ألف جنيه، وفقا للمصلحة.

وخلال شهر يونيو 2023 بلغ إجمالي قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة نحو 6 ملايين و221 ألف جنيه، بحسب البيان.

وبلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو حوالي 30 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 2970 طردا بوزن إجمالي 632 طنا و32 كيلوجراما، تم الإفراج عن 16 شهادة سحب جزئية بعدد 7 آلاف و245 طردا بوزن إجمالي 1575 طنا و351 كيلو جراما.