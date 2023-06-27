زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد 10 جنيهات في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1927 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بارتفاع 4.07 دولار بنسبة 0.21%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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