خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد واللحوم الحمراء وارتفاع الذهب
كتبت- دينا خالد:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما انخفضت أسعار اللحوم الحمراء، بينما ارتفعت أسعار الدواجن وزيت الذرة، كما صعد سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.
وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)
بعد ارتفاعها.. أسعار البيض بأنواعه اليوم الثلاثاء بالمزرعة
تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
قبل العيد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور
70 جنيها للبلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء
أسعار اللحوم الحمراء تتراجع في الأسواق وارتفاع زيت الذرة (موقع رسمي)
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يصعد بمنتصف التعاملات
سوق مصراوى
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