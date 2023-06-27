سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يصعد بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1507 جنيهات للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1937 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2260 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1923 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف اليوم الثلاثاء، بارتفاع 0.15 دولار بنسبة 0.01%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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