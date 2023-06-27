البترول: 500 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك نحو 500 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، منها نحو 300 ألف سيارة تم تشغيلها بالغاز الطبيعي كوقود خلال السنوات التسع الأخيرة.

وأشار الملا، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك حالياً نحو 927 محطة مجهزة لتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي مقابل 203 محطة في مطلع عام 2021، ونحو 129 مركز تحويل.

وأضاف الملا، أن مصر لديها خطة واضحة الإجراءات والخطوات لدعم خطة انتشار استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات.

وأوضح الملا، أن استراتيجية الوزارة للتطوير والتحديث تكاملت مع قرار الدولة الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، ووضعت خطة جديدة لزيادة معدلات المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية والبيئية.

وأشار الملا، إلى تنفيذ خطة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، لها إجراءات متكاملة يأتي على رأسها الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز في مختلف المحافظات والمدن وعلى الطرق السريعة والمحاور، وزيادة مراكز التحويل، فضلاً عن توفير التدريب المستمر وصقل الخبرات لدى مقدمي خدمات التموين والتحويل، وتسهيل إجراءات التحويل.

ويحقق التوجه نحو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود عدداً من المزايا والفوائد الاقتصادية والبيئية، حيث يوفر المتر المكعب غاز طاقة مساوية للتر البنزين فيما يباع بالسوق المحلى بـ 4.5 جنيه للمتر المكعب، وبالتالي يحقق وفراً كبيراً لمستخدميه، كما أنه يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق مما يجعله صديقاً للبيئة، كما يراعى كافة معاملات الأمان في التشغيل