أسعار اللحوم الحمراء تتراجع في الأسواق وارتفاع زيت الذرة (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس واللحوم الطازجة والجبن الرومي، في الأسواق اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 25.94 جنيه، بانخفاض 88 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.05 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.84جنيه، بارتفاع 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 61.61 جنيه، بانخفاض 3.98 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.53 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23 جنيها، بانخفاض 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 47.49 جنيه، بارتفاع 79 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.6 جنيه، بارتفاع 1.42 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.38 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.23 جنيه، بانخفاض 3.11 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.02 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.57 جنيها، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34.71 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 91.68 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 176.42 جنيه، بانخفاض 6.12 جنيه

لتر اللبن السائب: 20.17 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.72 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.