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70 جنيها للبلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

11:06 ص الثلاثاء 27 يونيو 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و70 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و270 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و95 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم سوق العبور أسعار السمك السمك البلطي

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