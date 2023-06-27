تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 38583 جنيها، بتراجع 284 جنيها.
سعر طن حديد عز: 39233 جنيها، بتراجع 102 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 2084 جنيها، بتراجع 13 جنيها.
سوق مصراوى
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