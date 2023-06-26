سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ينخفض بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين مصر بشكل طفيف بحلول تعاملات المساء، وانخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب زاد بقيمة 15 جنيها حتى منتصف التعاملات قبل أن ينخفض في تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع 4.5 دولار بنسبة 0.24%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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