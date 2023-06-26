تصل إلى 45 جنيها.. أسعار الرقاق ترتفع 10 جنيهات في الكيلو هذا العام

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الرقاق ارتفاعا هذا العام، مع اقتراب عيد الأضحي، حيث تراوح سعر الكيلو بين 35 و45 جنيها، مقابل 25 و35 جنيها بالعام الماضي، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

ويقول محمد الباشا، صاحب مخبز سياحي، إن أسعار الرقاق تتراوح بين 40 و45 جنيها باختلاف نوعه سواء "طري أو جاف".

وأضاف الباشا، لمصراوي، أن الأسعار مرتفعة هذا العام بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

وأرجع الباشا ارتفاع الأسعار إلى زيادة التكلفة وخاصة ارتفاع أسعار الدقيق والغاز وأجور العمال.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدقيق قفز خلال العام الجاري إلى 14 جنيها مقابل بين 8 و9 جنيهات العام الماضي.

واتفق معه، إبراهيم مصطفى، صاحب مخبز يبيع الرقاق "البلدي"، قائلا إن أسعار الرقاق شهدت زيادة بنحو 10 جنيهات في سعر الكيلو مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأضاف مصطفى، لمصراوي، أن سعر كيلو الرقاق سجل هذا العام نحو 35 جنيها للكيلو مقابل 25 جنيها العام الماضي.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق هو السبب في ارتفاع أسعار الرقاق فهو المكون الرئيسي.

وأوضح مصطفى أن كيلو الدقيق ينتج منه نحو 2 كيلو أو أكثر من الرقاق، لذلك لم ترتفع الأسعار بنفس نسبة الزيادة في أسعار الدقيق.

ويرى أن الإقبال على الرقاق هذا العام، في المتوسط، فعلى الرغم من أن أغلب الأسر تحرص على شراء الرقاق في عيد الأضحى لارتباطه بالموسم، فإن الأغلب اتجه لتقليل الكمية.

كانت أسعار القمح الحر شهدت ارتفاعًا خلال العام الجاري بالأسواق نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق، ونتج عن ذلك زيادة أسعار الدقيق الحر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الاعتمادات المستندية، وفقا لقول مصنعين بغرفة الحبوب، تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.