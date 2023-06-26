التخطيط: 2 مليون معاملة للمراكز التكنولوجية المتنقلة منذ بدء تشغيلها

كتبت- شيماء حفظي:

قال أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إن المراكز التكنولوجية المتنقلة استطاعت أن تقدم نحو 2 مليون معاملة مع الجمهور منذ بدء تشغيلها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس"، لمتابعة تطورات العمل بمراكز خدمات مصر، ومشروع التوسع في تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة، بحسب بيان اليوم الاثنين.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن الوزارة وضعت خطة للتوسع في تشغيل المراكز المتنقلة وخصوصا أنها تقدم نحو 40 خدمة للمواطن في مكان واحد.

ووجهت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، بوضع خطة شاملة لإتاحة المراكز التكنولوجية المتنقلة في قرى "حياة كريمة" تسهيلا على مواطني تلك القرى.

وقالت السعيد، إن الهدف من المراكز المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة.

وأكدت السعيد، أن التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص، وإسناد التشغيل بالكامل لشركة اي فاينانس، وذلك بهدف تعميق التعاون مع القطاع الخاص ومنحه فرصة للمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وبدأت مراكز خدمات مصر التشغيل في المحافظات، والتي بدأت التشغيل، وعلى رأسها مركز خدمات مصر بأسوان وجنوب سيناء، بحسب البيان.

وسيتم افتتاح مراكز أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ومن بينها مركز خدمات مصر بالإسكندرية.

وبحسب البيان، جاري العمل على تنفيذ خطة العام المالي الجديد، والتي تشمل مراكز القاهرة والجيزة وشمال سيناء والغربية والإسماعيلية.